British American Tobacco, Reynolds American'ın Tamamını Aldı





İngiltere merkezli tütün üreticisi British American Tobacco (BAT) yüzde 42 hissesine sahip olduğu Reynolds American'ı satın almak için daha önce önerdiği miktarı 2 milyar dolar artırarak 49.4 milyar dolara çıkardı.



Bir ay önce rakibinin teklifini reddeden Amerika Birleşik Devletleri merkezli Reynolds'un bu miktarı kabul etmesiyle British American Tobacco, hisseleri borsada işlem gören dünyanın en büyük tütün şirketi haline geldi.



British American Tobacco CEO'su Nicandro Durante, birleşmeyle ortaya çıkan şirketin piyasa lideri haline geleceğini söyledi.



Bazı uzmanlar bu işlemin, Batı ülkelerinde sigara bağımlılığının azalması ile pazar payları gerileyen Philip Morris International ile Japan Tobacco gibi şirketlerin birleşme görüşmelerini de tetikleyebileceğini düşünüyor.



Auteur: euronews-tr



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