Brezilya Rolls-Royce'la 25 Milyon Dolara Anlaştı

SAO Brezilya Federal Kamu Savcılığı, salı günü, 2014'ten beri devam eden yolsuzluk operasyonu kapsamında İngiliz Rolls-Royce şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras'ın eski yöneticisinin şirkete ödenen rüşveti ihbar etmesi üzerine Federal Savcılık, İngiliz şirketi ile Petrobras'a 25 milyon dolar (81 milyon real) tahsis edilmesi konusunda anlaştı. Ödenecek miktar Petrobras'ın uğradığı zararın telafisi için kullanılacak.



İş birliği anlaşması öncelikle Rolls-Royce şirketi tarafından duyuruldu. Rolls-Royce Brezilya, Amerika ve İngiltereli yetkililer ile üç ülkedeki yolsuzluk soruşturmalarına yardım etmek üzere anlaştığını duyurdu. Anlaşma Brezilya Federal Kamu Savcılığı'nın 5. Koordinasyon ve İnceleme Odası'nın onayına sunulacak.



Rolls-Royce ile İngiliz yetkililer arasında tamamlanan anlaşma, Brezilya ve ABD'de hala müzakere altında. Eğer anlaşmaların hepsi onaylanırsa, üç ülkedeki anlaşmaların toplam değeri 671 milyon sterlin olacak. Rolls-royce ABD'ye 170 milyon dolar, Brezilya'ya 25 milyon dolar, İngiltere'ye 497 milyon sterlin ödeyecek.



Rolls-Royce 2015 yılında uzmanlar tarafından yürütülen iç soruşturmasının sonuçlarını, gerçekleri açıklığa kavuşturmak ve yürütülen soruşturmalardaki sorumluluklarını taşıdıklarını göstermek için Brezilya Federal Kamu Savcılığı'na verdi. Brezilya Federal Kamu Savcılığı İngiliz şirketin bu hareketinin kendilerinden geldiğini bildirmişti.



Rolls-Royce, Petrobras eski yöneticisi Pedro Barusco'nun ödenen rüşvetleri anlatması sonrasında yolsuzluk operasyonuna dahil edilmişti. Barusco şubat ayında verdiği ifadesinde İngiliz şirketin Petrobras ile 100 milyon dolarlık bir sözleşmenin imzalanması için rüşvet verdiğini söylemişti. Barusco aynı ifadesinde ödenen paradan kimin ne kadar yararlandığını bilmediğini ama kendisinin Rolls-Royce'dan 200 bin dolar aldığını ifade etmişti.



Brezilya'da 2014 yılında başta para aklama operasyonu olarak başlayan "Araç Yıkama Operasyonu", sonrasında devlet petrol şirketi Petrobras'daki yolsuzlukları da içine alacak şekilde genişletildi. Soruşturmalar sonrasında devlet petrol şirketinin birçok yöneticisinin rüşvet karşılığında düşük fiyatlarla kontratlar imzalayarak şirketi zarara uğrattıkları belirlenmişti. Yolsuzluk operasyonları devam ederken, operasyonlar kapsamında öğrenilen aklanan para miktarı Kasım 2016 itibariyle 9 milyar dolara ulaştı.