Bremen Mızıkacıları

Müzikli çocuk oyunu, "Bremen Mızıkacıları",Akasya Kültür Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.

Bremen Mızıkacıları

Müzikli çocuk oyunu, "Bremen Mızıkacıları",Akasya Kültür Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.

"Grimm Kardeşler' in unutulmaz  masalı...Dört arkadaşın müzikal hikayesi...Bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horoz....Karşınızda "Bremen Mızıkacıları. "Dört kafadar arkadaşın, el ele vererek hayata yeniden başlamaları, yaşadıkları maceralar ve kahramanlıklarının müzikal bir öyküsü. Umudun mutlu sona ulaşması; "Birlikten Kuvvet Doğar" atasözünün anlam bulması..."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Akasya Kültür Sanat

Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem

Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Bremen Mızıkacıları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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