Müzikli çocuk oyunu, "Bremen Mızıkacıları",Akasya Kültür Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.



"Grimm Kardeşler' in unutulmaz masalı...Dört arkadaşın müzikal hikayesi...Bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horoz....Karşınızda "Bremen Mızıkacıları. "Dört kafadar arkadaşın, el ele vererek hayata yeniden başlamaları, yaşadıkları maceralar ve kahramanlıklarının müzikal bir öyküsü. Umudun mutlu sona ulaşması; "Birlikten Kuvvet Doğar" atasözünün anlam bulması..."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : Akasya Kültür Sanat



Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Bremen Mızıkacıları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır