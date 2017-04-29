Bremen Mızıkacıları
Müzikli çocuk oyunu, "Bremen Mızıkacıları",Akasya Kültür Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.
Müzikli çocuk oyunu, "Bremen Mızıkacıları",Akasya Kültür Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.
"Grimm Kardeşler' in unutulmaz masalı...Dört arkadaşın müzikal hikayesi...Bir eşek, bir köpek, bir kedi ve bir horoz....Karşınızda "Bremen Mızıkacıları. "Dört kafadar arkadaşın, el ele vererek hayata yeniden başlamaları, yaşadıkları maceralar ve kahramanlıklarının müzikal bir öyküsü. Umudun mutlu sona ulaşması; "Birlikten Kuvvet Doğar" atasözünün anlam bulması..."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Akasya Kültür Sanat
Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Bremen Mızıkacıları
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io