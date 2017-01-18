Bozüyük'te Şüpheli Ölüm

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Aksu Tekke köyünde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Aksu Tekke köyünde yalnız yaşayan Selim Ahmet Aydın'dan (69) haber alamayan yakınları, köye giderek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eve geldiklerinde kapı açılmayınca yakınları tarafından kapı açılarak içeriye girildiğinde, Aydın'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Durum hemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK