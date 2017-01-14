Bozüyük'te "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz" Konulu Fotoğraf Sergisi Açıldı

Bozüyük Anaokulu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerimiz" konulu resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.



Milli Birlik ve Beraberlik Değeri kapsamında düzenlenen sergi açılışına, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eşi Emine Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Okul Müdürü Mihriban Kılıç 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'nin içinden geçtiği zor zamanları konu alan fotoğraf sergisi ile ilgili bu zor dönemlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirterek, açılışa katılan herkese ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Açılışın ardından fotoğraf sergisini gezen protokol üyeleri dikkatli bir şekilde sergilenen fotoğrafları incelerken, oldukça duygulu anlar yaşadı. Törende protokol üyeleri ve ziyaretçilere yemek ikramının yapılmasının ardından Bozüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. - BİLECİK