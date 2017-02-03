Bozdağ: Almanya, Türkiye'nin İade Talebine Olumlu Bakmıyor

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın bu güne kadar terör eylemlerine karışmış olan kişilerle ilgili bir iade gerçekleştirmediğini belirterek, "Kim Türkiye'nin aleyhine çalışırsa, kim Türk milletine ve Türk Devletine ihanet ederse, kim Türkiye'ye zarar verdiyse, onun himaye edildiğini görüyoruz" dedi.



Yozgat'ta inceleme ve ziyaretlerde bulunan Bakan Bozdağ, Valilik ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ suçluların iadesi konusundaki soruya, Türkiye olarak bu güne kadar gerek Almanya'dan, gerekse diğer batılı ülkelerden pek çok suçlunun iadesini istediklerini hatırlatarak şöyle cevap verdi:



"Tabi iadeleri de aramızdaki iade anlaşmaları çerçevesinde talep ettik. Bir hukuk var, o hukuka uygun bir şekilde talep ettik. Ancak Almanya özelinde baktığımızda, bugüne kadar terör eylemlerine karışmış olan kişilerle ilgili bir iade gerçekleştirmedi. Hükümlü nakillerinde olumlu bir gelişme var, ama yargılama süreçlerinde bir iade yapmadı. Aksine; Almanya'nın Adalet Bakanı ve diğer bazı yetkilileri Türkiye aleyhine faaliyette bulunan teröristlerin iade edilmeyeceğine dair açıklamalar yapıyorlar. Türkiye'de hapis cezası almış, yargılaması süren bazı kişileri, Almanya'nın Cumhurbaşkanı sarayda ağırladı ve Almanya adalet bakanı da davet edip, ona bir konuşma yaptırdı. Bütün bunlar gösteriyor ki Almanya, Türkiye'nin iade taleplerine olumlu bakmamaktadır."



ALMANYA KANITLARIMIZA BAKMADI



Şu anda da pek çok FETÖ üyesi teröristlerin Almanya'da bulunduğunun bilindiğini kaydeden Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:



"Zekeriya Öz orada, Celal Kara orada, başka isimler orada ve son günlerde bazı darbeci, FETÖ'cü askerlerin de oradan talepte bulundukları hepimiz tarafından malum. Ama bütün bunlara rağmen Almanya'da olumlu bir gelişme yok. Herkes kanıt söylüyor. bizim gönderdiğimiz kanıtların hiç birine bakmadılar. Dosyalar var, içerisine de bakmıyorlar. Kamuoyuna şunu söylüyorlar; 'Türkler bize kanıt vermiyor, delil vermiyor, bilgi vermiyor veya dosya vermiyor da, biz o yüzden iade etmiyoruz' diyerek bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu da gerçek bir algı değildir. PKK'lılarla ve diğerleri ile ilgili Türkiye'nin ilettiği dosyalar var. O dosyaların hiç birisinde bu güne kadar alınmış olumlu bir netice yok. Kim Türkiye'nin aleyhine çalışırsa, kim Türk milletine ve Türk Devletine ihanet ederse, kim Türkiye'ye zarar verdiyse, onun himaye edildiğini görüyoruz. Bunun hukukla, yargı bağımsızlığı ile başka bir izahı mümkün gözükmüyor."



Bakan Bozdağ, Türkiye'ye karşı suçluların iadesi konusunda gereken hassasiyet gösterilmediği takdirde, Türkiye de aynı şekilde mukabele edeceğini, Mütekabiliyet ilkesinin, suçluların iadesinde de aynen uygulanacağını söyledi.



- Yozgat