Bora Öztoprak ve Emre Kınay ile Sezen Aksu Şarkıları
Bora Öztoprak ve Emre Kınay "Sezen Aksu Şarkıları" ile 14 Nisan'da Dorock XL sahnesinde sizlerle...Emre Kınay,1970 yilinda istanbul'da doğdu.
Bora Öztoprak ve Emre Kınay "Sezen Aksu Şarkıları" ile 14 Nisan'da Dorock XL sahnesinde sizlerle...
Emre Kınay,1970 yilinda istanbul'da doğdu. Lise eğitimini tamamladiktan sonra 1990 yilinda Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarl Tiyatro Bölümü'ne kayit yaptırdı. 1992 yıll itibariyle, öğrencisi olduğu Zeliha Berksoy'un daveti üzerine Bakirköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel olarak oyunculuk kariyerine başladl 1995 yilinda konservatuvardan mezun olan Kınay'ın Bakirköy Belediye Tiyatrolar 'ndaki görevi devam etmektedir. Konservatuvar eğitimi sirasinda başlayan eğitimcilik kariyerini ise DURU TIYATRO da devam ettirmektedir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladiği yüksek lisans eğitimini tez safhasında durdurmuş olan Emre Kınay ilk firsatta tezini verip doktora yapmayi hedeflemektedir.
Bora Öztoprak, Istanbul doğumlu sanatçı, henüz 5 yaşındayken babasinin yeteneğini keşfetmesi üzerine aldiğ piyano ile müzige başladı 16 yaşinda sahne hayatına başlayan Bora Öztoprak, bir yandan çeşitli kulüplerde performanslar sergilerken bir yandan da müzik eğitimini tamamladi. Kendişarkilarinl çoktan yazmaya başlamıştibile. Unutulmaz klasikler arasina giren parçalarının yani sira ,Nükhet Duru, Yeşim Salkim, Yonca Evcimik ve Hazal gibi pek çok ünlü ismin albümlerine de eserler vermeye devam etti. 1500'ün üzerinde konser ve özel performans gerçekleştiren sanatçı aynı tamanda Emre Kinayin Nafile Dünya SI dahil pek çok oyun müziği yapmış ve Afife Jale Tiyatro ödüllerine aday olmuştur. Müzik yolculuğuna ara vermeden devam eden Bora Öztoprak bir taraftan da Müzik Eserleri Sahipleri Grubu (MSG) yönetim kurulu üyesi olarak basarili çalişmalara imza atmaktadır
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Dorock XL
Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C
Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Bora Öztoprak ve Emre Kınay ile Sezen Aksu Şarkıları
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır