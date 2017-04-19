Bolu'da Kar Yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.



Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü bin 350 rakımdaki Abant Tabiat Parkı ve yaylalarında dün aralıklarla yağan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Bölgede açan çiçekler beyaz örtüyle kaplanırken, ilkbahar mevsiminin renk cümbüşü arasında beyaza bürünün Abant Tabiat Parkı da hoş bir manzaraya kavuştu.



Abant'ta faytonculuk yapan Faruk Balta, yağan karla Abant'a ilginin de arttığını, geçmiş yıllarda Abant'ta haziran ayında da kar yağışı gördüklerini söyledi.