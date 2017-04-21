Bölge Rektörleri Mardin'de Bir Araya Geldi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan üniversitelerin rektörleri Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde bir araya geldi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan üniversitelerin rektörleri Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde bir araya geldi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, bölgede bulunan üniversitelerin durumları, yükseköğretim kurumlarının sağladığı hizmet kalitesinin artırılmasına ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, toplantı hakkında, üniversitelerin kuruldukları bölgelere sağladığı katkıyı daha da artırmak, bilgi üretme, araştırma yapma, kitlesel eğitimi gerçekleştirme ve mesleki eğitim verme gibi toplumsal hizmetler sunan bu kurumların sorunlarını tanımlayıp hal çareleri üretme açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
Bölge üniversitelerinin durumlarının masaya yatırıldığını belirten Ağırakça, "Bölge üniversiteleri rektörleri olarak üniversitelerin misyon ve işleyişleri, akademik ve idari durumlarını karşılıklı istişarelerle analiz ederek çıkan sonuçları, hep birlikte değerlendirme imkanı bulduk." dedi.
Toplantıda, Mardin Artuklu Üniversitesinin yanı sıra Harran Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Siirt Üniversitesi Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi rektörleri bir araya geldi.