Boğazın emektarı Trabzon'da çay ocağı oldu

İstanbul Boğazı'nda uzun yıllar şehir hatları vapuru olarak hizmet verdikten sonra Trabzon'a gezinti teknesi olması amacıyla gönderilen ancak gezinti maliyetinin yüksek olması nedeniyle Beşikdüzü Limanı'na demirleyen vapur, artık çay ocağı olarak hizmet veriyor



TRABZON - İstanbul Boğazı'nda uzun yıllar şehir hatları vapuru olarak hizmet verdikten sonra Trabzon'a gezinti teknesi olması amacıyla gönderilen ancak gezinti maliyetinin yüksek olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşikdüzü Belediyesi'ne verilen vapur, bugünlerde Beşikdüzü Limanı'nda çay ocağı olarak hizmet veriyor.

Trabzon Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıl önce İstanbul'dan getirilen o günkü adıyla "Kızıltoprak" olan daha sonra "Mavi Karadeniz" ismini alan şehir hatları vapuruna çay içmeye gelen vatandaşlar, gemide çay içerken adeta İstanbul Boğazı'ndaki ortamı yaşadıklarını ve böylelikle stres attıklarını söylüyor.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, geminin 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine hediye edildiğini ve gemide genelde sosyal etkinlikler yapıldığını söyledi. Geminin denize açılmasının çok maliyetli olduğu için limanda demirli vaziyette tutulduğunu ve vatandaşlara ücretsiz çay servisi yapıldığını ifade eden Başkan Bıçakçıoğlu, "Gemiyi Büyükşehir Belediyemizden 2 yıl önce aldık. Gemi çalışır durumda, zaman zaman küçük turlarda yapıyor ancak maliyeti fazla olduğu için genelde sosyal amaçlı, nişanlarda, düğünlerde, okulların mezuniyet töreninde kullanıyoruz. Gemimiz sürekli açık vaziyette, çay kahve ücretsiz. Deniz havası almak isteyenler güverteye çıkarak hem sallanıyor hem de çayını içerek stres atıyor. Çiftler ayrıca düğün fotoğraflarını burada çektiriyor" dedi.