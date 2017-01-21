Bodrumspor, Kemerspor 2003 Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden B.B.Bodrumspor, ikinci devrenin ilk iç saha maçında Kemerspor 2003'ü konuk edecek. Geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Çatalcaspor'u 1-0 mağlup ederek ikinci devreye iyi bir başlangıç yapan B.B. Bodrumspor, taraftarı önünde Kmerspor 2003'ü de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

B.B. Bodrumspor Salı günü başladığı Kemerspor 2003 hazırlıklarını bugün (Cumartesi) gerçekleştirdiği antrenman ile tamamlarken, kulüp başkanı Rıza Karakaya devre arası döneminde takıma katılan yeni oyuncularla birlikte gayet güzel bir takım oluştuğunu belirterek şunları söyledi.

"Takımımız bizim o namağlup şampiyon olduğumuz dönemde ki takım ruhunu yakaladı diye düşünüyorum. İnşallah Bodrumspor ikinci yarıda çok güzel skorlar alacak. Şöylede bir avantajımız var, bizim ikinci yarıda dokuz maçımız içerde, 7 maçımız dışarda. Ben Bodrumspor seyircisinden bu dokuz maça gelerek birlik beraberlik içinde takımımızı desteklemesini istiyorum. Bodrumspor seyircisi bu takımı yalnız bırakmasın, bu çocuklar onları utandırmayacak. İnşallah bu Pazar Kemer galibiyeti ile taraftarlarımızla birlikte içerdeki ilk maçımızda Bismillah diyeceğiz. Ben aynı zamanda Bodrumsporumuza destek olan başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız rahat olsun, güzel günler inşallah gelecek."

B.B. Bodrumspor ile Kemerspor 2003 arasında 21 Ocak Pazar günü Bodrum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç düdüğü ise 13:30'da çalacak.

