Bodrum'da güneşi gören sahile koştu



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 gündür devam eden yağmurlu ve soğuk hava bugün öğleden sonra yerini sıcak ve güneşli havaya bıraktı. Yerli ve az sayıdaki yabancı turist, sahillerde bol bol güneşlendi, denize girdi.



Bodrum'da hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığını ise 19 dereceye kadar yükselmesini foırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu sahillerde aldı.



Plajları dolduran turistler denize girip, güneşlenmenin tadını çıkardı. Kimileri sere serpe sezlonglara uzanıp, kitap okuyarak dinlenmeyi tercih ederken kimi leri de bol bol yürüyüş yaptı. Metoroloji yetkilileri, Bodrum'da soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceği yarından itibaren güneşli ve sıcak havanın giderek etkisini arttıracağı ve mevsim normallerine döneceğini bildirdi.