Bitlis'te Bıttım Ağaçlarını Budama Çalışmaları

Bitlis'te 10 bin yabani bıttım ağacında aşılama yapmak için budama çalışmalarına başlandı.



"Fıstık Yetiştiriciliğini Geliştirme" Projesi kapsamında, il merkezi ile Hizan ve Mutki ilçelerindeki 32 köyde yabani bıttım ağaçlarını fıstık ağaçlarına dönüştürmek amacıyla, haziran ve temmuz aylarında aşılama yapılacak ağaçlarda budama çalışmaları başladı.



Çalışmaları yerinde inceleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, yaptığı açıklamada, yapılacak aşılamalarla yabani bıttım ağaçlarının fıstık ağaçlarına dönüştürülerek yöre halkı için alternatif bir üretim kolu oluşturulacağını belirtti.



Asak, "Bu çalışma vatandaşlarımıza ilerde yeni bir geçim kaynağı teşkil edecek. Sertifikalandırılan 250 çiftçimiz, projenin ikinci ayağında budamayı öğrenerek haziran ve temmuz aylarında da aşılamayı öğrenip artık bu işleri kendileri yapacak." ifadeleri kullanıldı.