Bitlis'e 1 Asker Şehit Oldu, 1 Asker de Yaralandı

Bitlis'e 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı(Tür: Yurt)

Bitlis'e 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı

(Tür: Yurt)

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