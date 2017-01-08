Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri'ni Genco Erkal 50 yıl sonra yeniden yorumluyor.



Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatıra Defteri 1965 yılında sahneye uyarlanmış ve ülkemizde ilk tek kişilik oyun olarak Genco Erkal tarafından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Yıllar boyunca sanatçı aynı eseri üç kez, üç değişik yorumla sahneledi. Şimdiki yapım oyunun 50. yıl kutlaması olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah başyapıtı bir kez daha güldürürken içimizi acıtacak.



Yazan: Nikolay Gogol



Türkçesi: Coşkun Tunçtan



Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco Erkal



Müzik: Mete Sakpınar



Sahne Tasarımı: Duygu Sağıroğlu



Giysi: Özlem Kaya



Fotoğraf: Vedat Açıkalın