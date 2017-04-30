Bingöl'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı

Bingöl'de, 7 ilçede 15 Nisan'da ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.
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