Bingöl'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı

Bingöl'de, 7 ilçede 15 Nisan'da ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bingöl'de 'Özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması Uzatıldı

Bingöl'de, 7 ilçede 15 Nisan'da ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulaması 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kaynak: Dunya.com

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15 Nisan, 15 Mayıs, Bingöl
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