Bilecik'te 5'i Afgan 20 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz sünnet ettirilen 5'i Afgan 20 çocuk, düzenlenen şölende Nostaljik Kayı Ekspresiyle şehir turu attılar.



Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Sünnet Şöleniyle şehirdeki 5'i Afgan 20 çocuğu toplu sünnet şöleninde buluştu. Tarihi Saat Kulesi önünde çocuklar ile birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesiyle başlayan sünnet şöleni, daha sonra çocuklar ve masal kahramanlarının olduğu grup, Bilecik Belediyesi Gezici Otobüsü ve Nostaljik Kayı Ekspresine bindirilerek, konvoy ile şehir merkezinde tur gerçekleştirilmesiyle sürdü. Birbirinden renkli görüntülerin oluştuğu sünnet şöleni daha sonra Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde devam etti. Aile ve yakınlarının konuk edildiği programda, çocuklara tekbir ve salavatlar eşliğinde kına yakıldı. Daha sonra Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Eşi Fatma Yağcı'nın tarafından çocukları altın hediye edildi. Kültür ve Kongre Merkezindeki programa; Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı'nın yanı sıra, daire amirleri, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



"Cenabı Allah bu çocuklarımızın bahtını açık etsin mürüvvetini göstersin"



Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik'te özel ve güzel bir anı daha yaşamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Bilecik Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğini kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları söyledi:



"13 yıl önce hizmet yolculuğuna başlarken bir sloganı ortaya koyduk ve dedik ki"Hep Birlikte Daha İyiye Daha Güzele"' şeklinde. Bilecik'imizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe, umuda ve gelişmişliğe doğru bir yolculuğa çıktık. Allah'a çok şükürler olsun ki dünden çok iyiyiz. Ancak yarın daha da iyi olmak hepimizin elinde. İşte yarın daha iyi olabilmek için bizler el ele gönül gönüle ve kardeşçe yaşama devam ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizde birlik ve beraberlik içinde devam edeceğiz. Bizler birlikte Bilecik ve birlikte Türkiye'yiz. Birimizin boynu bükük olursa, sıkıntısı olursa diğerlerimizin sevinmesi, mutlu olması mümkün değil. İşte bizler 10'uncusunu düzenlediğimiz çocuk festivali kapsamında birlikte sünnet olmak isteyen yavrularımızı ve ailelerimizi bir araya getirelim. Onlarını bu mutluluklarını paylaşarak, çoğaltalım istedik. Ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri güvendiler ve bizlere bu mutluluğu yaşattılar. Hepsi bizim torunlarımız ve çocuklarımız yerindedir. Cenabı Allah bu çocuklarımızın bahtlarını açık etsin. Cenabı Hak bu çocuklarımızın mürüvvetini bize ve ailelerine göstersin. inşallah Bilecik Belediyesi olarak bu etkinlikleri ihtiyaç olduğunda yapmaya hazırız. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği olan çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından çocukların ellerine kına yakıldı ve Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı'nın altın hediye etmesiyle devam etti. Sünnet şöleni oyunların oynanması ve yemek ikramıyla sona erdi. - BİLECİK