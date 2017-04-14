Beytüşşebap sular altında...Sağanak yağış hayatı felç etti

İlçede köprüler yıkıldı, vatandaşlar mahsur kaldı ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağış, hayatı felç etti. Köprülerin yıkıldığı, istinat duvarlarının çöktüğü, arsaların, evlerin ve ahırların sular altında kaldığı ilçedeki bazı köylerde hayvanlar telef oldu, vatandaşlar mahsur kaldı.

Beytüşşebap'ta günlerdir ara ara etkisini sürdüren sağanak yağış, ilçede hayatı felç etti. Yağış nedeniyle Habur Çayı taşarken, çay üzerindeki birçok köprü yıkıldı. Başaran, Ayvalık, Bolağaç, Mutluca, Günyüzü ve Taşarası köylerindeki birçok ev, ahır ve arsayı suların bastığı ilçede, patika yollar kullanılamaz hale geldi, istinat duvarları çöktü. Başaran köyünde ikamet eden Fersat Temel, çay kenarında bulunan kümesinin sular altında kaldığını anlatarak, "Günlerdir yağmur yağıyor. Tavuklar telef oldu. Evlerimizi boşaltacağız" dedi.

"Okula tepe ve arsalardan ulaşıyoruz"

Okula gittikleri yolun sular altında kaldığını, bu nedenle tarla ve tepelerden okula ulaştıklarını belirten Güler Gökçe adlı öğrenci, "Her yıl bu çileyi çekiyoruz. İlkbahar ayları korkutuyor. Yetkililere lütfen artık bu patika yolların sular altında kalmaması için çalışma yapsın, çayın kenarına duvar örsün" diye konuştu.

"Mahsur kaldık, köprü sular altında kaldı'

Bolağaç köyünde yaşayan Yusuf Üce, köylerindeki 5 evin su altında kaldığını kaydederek, "Kaç defa dilekçe verdim ama cevap gelmedi. Her yıl bu dertlerle uğraşıyoruz. Amcaoğlumun evi sular altında kaldı. Biz suyun diğer yakasında kalıyoruz. Mahsur kaldık, köprü sular altında kaldı. Hayvanlarımı ahırdan kaçırdım. Yetkililer bize daha büyük ve iki gözlü bir köprü yapsınlar" ifadelerinde bulundu.

Günyüzü köyünde yaşayan Hikmet Ölmez ise, bütün arsaların sular altında kaldığını belirterek, su şebekesinin de zarar gördüğünü anlattı.