Beylikova'da Yağmur Duası Yapıldı

Beylikova ilçesinde yağmur duası yapıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



Kaymakamlığı ve Beylikova Belediyesi önderliğinde ilçe esnafı ile çiftçilerin de katkılarıyla düzenlenen yağmur duasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Beylikova ve çevre ilçelerden yağmur duasına katılan vatandaşlara Cumhuriyet Meydanı'nda ve kaymakamlık avlusunda ikramlarda bulunuldu. Belediye Başkanı Özkan Alp ve İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince yemek dağıtımını bizzat kendileri yaptılar. - ESKİŞEHİR