Beşir'den "Güney Sudan" Açıklaması

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "Güney Sudan'a karşı ahlaki sorumluluğumuz var. Çünkü biz tek bir halktık. Savaştan kaçarak bize gelen binlerce kişiyi misafir ettik. Ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını istiyoruz." dedi.



Başkent Hartum'da partisinin 4. genel kongresinin kapanış oturumunda konuşan Beşir, bazı tarafların, açlık ve savaşın vurduğu Güney Sudan'ın, yeniden ülkeleriyle birleştirilmesini istediğini söyledi.



Beşir, Sudan'ı "kirli eller" diye nitelendirdiği güçlerin parçaladığını belirtti.



Güney Sudan'daki halkın açlık sıkıntısı çektiğine işaret eden Beşir, "Güney Sudan'a karşı ahlaki sorumluluğumuz var. Çünkü biz tek bir halktık. Savaştan kaçarak bize gelen binlerce kişiyi misafir ettik. Ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını istiyoruz." diye konuştu.



BM İnsan Hakları Komisyonu, uzun süredir iç savaş ve kıtlıkla boğuşan Güney Sudan'da soykırım derecesine varan etnik temizliğin yapıldığı uyarısında bulunmuştu.



Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.



Taraflar, barış görüşmeleri neticesinde 17 Ağustos 2015'te anlaşmaya varmıştı. Ancak barış süreci, cumhurbaşkanına bağlı güvenlik güçleri ile Machar yanlıları arasında 8 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalarla sekteye uğramıştı.