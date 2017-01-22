Beşiktaşlı Futbolcu Trabzonspor'un Teklifini Kabul Etti!

Bordo-mavili yönetimin hem Tolgay Arslan hem de siyah-beyazlı kulüp ile yaptığı ön görüşmelerde olumlu yanıt aldığı belirtildi. Transferin her an sonuçlanabileceği ifade edildi.

Trabzonspor transferde durmuyor... Forvet için anlaşma sağlanan Hugo Rodallega'ya yarın imza attıracak olan bordo-mavili takım, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ı da bitirmek üzere... Siyah- beyazlı takımdan daha önce Olcay Şahan'ı 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan yönetim, takım arkadaşı Tolgay'ın transferinde de önemli mesafe kat etti. Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde 'olumlu' yanıt alındığı belirlendi.

""KULÜBÜMLE ANLAŞIN, GELİRİM"



Bordo-mavili kulüp, Hamburg'da oynarken de ilgilendiği ancak tercihini Kartal'dan yana yapan Tolgay Arslan'ı bonservisiyle birlikte almak istiyor. Ancak Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda da ayrı bir teklif sunuldu. Beşiktaş'ta çoğu zaman yedek bekleyen Tolgay'ın, Trabzonsporlu yöneticilere, kulübüyle anlaşılması durumunda transfere sıcak bakacağını ilettiği öğrenildi. Transferin birkaç gün içerisinde şekilleneceği ifade ediliyor.

GÜNEŞ ONAYLARSA TAMAM



Tolgay Arslan ve Beşiktaş ile büyük ölçüde anlaşan Trabzonspor, transferi bitirmek için Şenol Güneş'in onayını bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının izin vermesi halinde Tolgay imza için Trabzon'a çağrılacak.

53 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST



2014-15 sezonunun devre arasında Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Tolgay Arslan, siyahbeyazlı takımda iki yılda çıktığı 53 maçta 2 gol attı, 3 asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu orta sahanın göbeğinde oyun kurucu ve ön libero olarak görev yapıyor.



Kaynak: Fotomaç



