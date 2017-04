Benzine Para Yetiştiremeyince At Arabasına Geri Döndüler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan bir manav dükkan kirası ve araba yakıtına para yetiştiremeyince at arabasına geri döndü. Gençoğlu Çifti'nin bu girişimi en çok köylüleri ve pazara çıkamaya kudreti olmayan yaşlıları sevindirdi.



Edinilen bilgiye göre İncirliova Acarlar Mahallesi'nde pazarcılık yaparak yaşayan Muhsin-Nadire Gençoğlu çifti, her geçen gün zorlaşan hayat şartlarına ayak uyduramayınca eski sisteme geri döndü. Tezgah parası, dükkan kirası ve akaryakıt masrafı nedeniyle yeni düzene göre karınlarını zor doyurmaya başlayan Gençoğlu Çifti, aldıkları at ile hayata yeniden tutundu. Yeni sistemden müşterilerin de memnun olduğunu belirten Nadire Gençoğlu, "Eskiden çok masraf olduğu için dolaşamıyorduk. Şimdi bize gelemeyenlerin ayağına biz gidiyoruz" dedi.



Nüfus yaşlanınca atlı servis kurdular



Aydın'ın kırsal mahallelerinde yaşayan nüfusun her geçen gün yaşlandığını ve pek çok yaşlının da pazara gidemediğini belirten Muhsin Gençoğlu, "Pazarlarda ve manavlarda istediğimiz iş olmayınca köylere gitmeye başladık. Önce haftalık program yaptık. Şu anda hangi köye hangi gün saat kaçta gideceğimiz belli. Köylüler ve özellikle yaşlılarımız bizim geleceğimizi biliyor. Biz köye geldiğimizde kapı kapı dolaşıp herkesin ihtiyacını veriyoruz. Bu sistem sayesinde dükkan kirası yakıt masrafından kurtulduk. Atımız hem servis yapıyor hem de kendiliğinden karnını doyuruyor" diyerek atları sayesinde kazançlarının arttığını söyledi. - AYDIN