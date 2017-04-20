Belediyeden Gençlere Futbol Sahası

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne gençleri spora yönlendirmek amacıyla Fatsa Belediyesi tarafından futbol sahası yapılıyor.



Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurtuluş Mahallesi Üstad Sokak, Nazar Sokak ve Ege Sokak'ın birleştiği noktada başlatılan futbol sahası çalışmasının 1 ay içerinde tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağı bildirildi.



Futbol sahasının 2 bin 100 metrekare alan üzerine yapıldığı bildirildi. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan sosyal belediyecilik çerçevesinde gençleri de düşünerek bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Gençlerin vakitlerini evde bilgisayar, televizyon başında ya da farklı bir yerde zararlı alışkanlıklarla meşgul olmak yerine vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleri mahalle çocuklarının istifade etmeleri için futbol sahası yapmaya karar aldık. Bu futbol sahası tabii ki standart büyüklükte olmayacak ancak kale direkleri olacak. Yıllar önce amatör futbol sahaları ve halı sahalar olmadan önce Dumlupınar İlkokulu bahçesinde gençler futbol oynuyorlardı. Burada top oynayıp da beğenilerek profesyonel liglerde futbol oynayan sporcularımız oldu. Yapacağımız yeni futbol sahasından da belki yetenekli gençler çıkacak. Bu sayede gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutup birbirleri arasında kaynaştırmayı yeni arkadaşlıklar kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, futbol sahasının ardından ilçenin farklı mahallelerine benzeri futbol ve basket sahalarının yapımlarının devam edeceği bildirdi. - ORDU