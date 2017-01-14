Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, İş Yeri Açtı

Hisarcık Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, ilçede hizmet vermeye başlayan çorba ve ızgara salonunun açılışını yaptı.



Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesi'nde Ramazan Yılmaz'ın sahibi olduğu çorba ve ızgara salonunun açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, Malmüdürü Yaşar Dağ, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ali Köse, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Tosun, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, Belediye Encümen Üyesi Ali Var ve davetliler katıldı. Okunan duaların ardından işyerinin açılış kurdelasını kesen Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, işyerinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, iş yeri sahibi Ramazan Yılmaz'a bol ve bereketli kazançlar diledi.



Daha sonra açılışa katılan davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.(MA-EFE) - KÜTAHYA