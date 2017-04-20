BDDK Başkanı Akben: "Kahramanmaraş'ın Dürüstlüğünü İyi Anlamalıyız"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Kahramanmaraş'ın aldığı mevduatın 3 katı kredi kullandığını ve geri ödeme oranının gurur verici düzeyde olduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş'ın bu özelliğini, dürüstlüğünü çok iyi anlatmamız lazım" dedi.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 47'nci Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Akben, "Şimdi yıllardan buyana Türkiye'nin dünyada layık olduğu değeri bulamaması gibi Kahramanmaraş için de aynı şey geçerli. Türkiye için de aynı durum söz konusu. Kahramanmaraş'ın sanayicisi, tüccarı, esnafı, güvenilir. Para verdiğinizde geri onun üzerine bir halel getirmeyecek bir çalışma içerisinde olduklarını bizzat müşahede etmiş durumundayız" diye konuştu.



Kahramanmaraş'ın aldığı mevduatın 3 katı kredi kullandığını ve geri ödeme oranının gurur verici düzeyde olduğunu ifade eden Akben, "Kahramanmaraş'ın bu özelliğini, dürüstlüğünü çok iyi anlatmamız lazım" dedi.



Türkiye'de ve bankacılık sektöründe gecikmiş alacak ortalamasının 3.3, Kahramanmaraş'ta ise bu oranın 2.6 civarında olduğuna dikkat çeken Akben şöyle devam etti:



"Bu bankacılar açısından, bizler açısından da güzel bir veri. Bunun yanında Kahramanmaraş'ın bir de kredi erişimi önemli bir noktada. Türkiye'nin krediye erişimi mevduat/kredi rasyosu diye baktığımızda yani Kahramanmaraş'ın ne kadar mevduat toplamış, ne kadar bir bankaya para yatırmış. Kahramanmaraşlı ne kadar kredi kullanmış, kredi mevduat rasyosunda üçüncü sırada, yani Kahramanmaraşlı topladığı paradan üç katı kadar kredi kullanmış. Bu da önemli bir veri. Bundan dolayı ve bu oranın içerisinde gecikmiş alacak oranın da bu kadar düşük olması hakikaten iftihar edecek bir tablodur. Bunu gerçekleştirenler sizlersiniz. Hepinize sektör adına teşekkür ediyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken bu güzel rakamları, bu aramızda temsilcileri olan bankalara bunları anlatmak. Kahramanmaraş'ın bu özelliğini çok iyi anlatmamız lazım. Çok iyi anlatalım ki istediğini alsın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ