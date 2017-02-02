Bayramiç'te Bal Üreticilerine Seminer

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu modern arıcılık üzerine Kazdağları bölgesinde arıcılık yapan üreticilere seminer verdi.



Bayramiç'te, Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu Avrupa birliği destekli proje kapsamında 3 yıllık bir araştırma için bölgede yöresel arıcılık ve modern arıcılık konulu araştırma öncesi yörede arıcılık yapan üreticilere seminer verdi.



Bayramiç Öğretmen Evi salonunda gerçekleştirilen seminere Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, Bayramiç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Uydaş, Bayramiç Bal Üreticileri Birliği Başkanı Zekeriya Sezen ve birlik üyeleri katıldı.



Modern arıcılık ve yöresel arıcılık konusunda katılımcılara bilgi veren Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, arıcılıkta doğru bilinen yanlışların olduğunu, dededen ve babadan arıcılık döneminin bittiğini ve bu yöntemle arıcılık yapmayı sürdürenlerin yeterli verimi alamayacağını ifade etti.



Modern arıcılık teknikleri, ana arı yetiştiriciliği, genel kaynaklarının korunması, ıslah, ürün çeşitlendirme ve arıcılık faaliyetlerinde bulunanların temel hatalarını anlatan Doğaroğlu, "Ülkemiz dünya arı yetiştiriciliğinde 2'nci sırada bulunuyor. Kazdağları bal üretimi için çok önemli bir bölge. Arıların en büyük düşmanı tarım ilaçlarıdır. Bu bölgede meyvecilik bir hayli yoğun yapılmakta bu haşeratla mücadele tarım ilaçlarının çok kullanıldığı gerçeğini ortaya çıkarıyor. Tarım ilaçları arıların yön bulma duyularını köreltiyor. Bu nedenle ana arı çok önemli. Bu bölgede katlı arı yetiriciliği en uygun olan sistem. Ana arı ne kadar güçlü olursa kovan o denli ayakta kalır" dedi.



Prof. Dr. Doğaroğlu, ana arının nasıl korunacağı ve bölgede Avrupa Birliği destekli projenin yöresel arıcılık ve modern arıcılık sistemlerinin deneneceği 3 yıllık çalışma ile ilgili bilgi verdi. - ÇANAKKALE