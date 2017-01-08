Bayburt'ta Kayak İl Birinciliği Yarışması

Kayak sporunda il seçmeleri Bayburt Kop Kayak ve Kış Sporları Merkezinde yapıldı.



Bayburt Kop Kayak ve Kış Sporları Merkezinde snowboard ve Alp disiplini il seçmeleri yapıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirilirken branşların da dereceye girenler bölge yarışmalarında Bayburt'u temsil etmeye hak kazandılar.



Snowboard kategorisinde dereceye girenler



1 - Ömer Recep Gönüllü



2 - Yusuf Gönüllü



Alp disiplini kategorisinde dereceye Girenler



U10



1 - İbrahim Efe Şimşek



U12



1 - Abdullah Dursun



2 - M.Emin Karaaslan



3 - M.Duhan Keleş



4 - M.Emin Bayhan



U14



1 - Yunus Ağbal



2 - Kenan Avşar



3 - Mustafa Orhan



4 - B.Berke Akçay



U16



1 - Yiğithan Ağbal



2 - İ.Gökberk Şimşek



3 - Alim Baykara



4 - Cihat Bayram



U18



1 - Alparslan Kuyruk



2 - Ü.Selçuk Şahin



3 - Durukan Çakmak



U21



1 - Furkan Kovar



2 - Hüseyin Durğut - BAYBURT