Battalgazi'de Türk Kızılay'na Kan Bağışı

Battalgazi Belediyesi çalışanları, "Hayat Kurtarıyor Kanın Kardeşin Senin Canın" kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.



Belediye salonunda kurulan kan merkezine gelen belediye çalışanları, kampanyaya katılarak 52 ünite kan verdi.



Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, bağış sonunda yaptığı açıklamada, Battalgazili gençlerin organize ettiği bu kan bağışı için teşekkür ettiğini belirtildi.



Normalde kan stokunun 40 bin olması gerektiğini ancak bunun kış aylarında azaldığını hatırlatan Yalçın, gerek sosyal ağ ve medya üzerinden yapılan tanıtımlar üzerine tüm Türkiye'de kapsamlı çalışmalar olduğunu ve şu an normal şartlarda tutmaları gereken rezervlere yakınlaştıklarını ifade etti.



Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz da Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin köklü kurumlarından birisi olduğunu ve çok önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi.