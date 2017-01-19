Başsavcı Bıyık, Görev Yaptığı Adliyede Fetö'den Tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Başsavcı Mustafa Bıyık, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından daha önce görev yaptığı Saray Adliyesi'ne sevk edilen Bıyık, FETÖ/PDY kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.



Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde Başsavcı olan Mustafa Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eylül ayında Şanlıurfa'ya tayin oldu. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Bıyık hakkında daha sonra mahkemece yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcı Bıyık, Saray İlçesi'nde yaşayan oğlunun yanına geldi ve kendi üzerindeki otomobilini devretmek istedi. Başsavcı Bıyık'ın ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekiplerince noterde gözaltına alındı. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Bıyık, daha önce görev yaptığı Saray Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanan Bıyık, Tekirdağ Cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.



- Saraytekirdağ