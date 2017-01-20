Başkentte Şehitler İçin Mevlit

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polisler için mevlidi şerif okutuldu.



Emniyet Genel Müdürlüğünce İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin defnedildikleri illerin emniyet müdürlüklerine, şehitler için mevlidi şerif okutulması talimatı gönderildi.



Bu kapsamda Ankara'da defnedilen şehit polislerden Tugay Can Kızılırmak, Yakup Çapat, Mehmet Zengin, Çetin Sarıkaya ve Oğuzhan Duyar için Ankara Emniyet Müdürlüğünce Kocatepe Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit okutuldu.



Emniyet personeli ve vatandaşların katıldığı mevlitte şehitler için dua edildi, cemaate lokum ve şeker dağıtıldı.