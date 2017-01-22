Başkan Yağcı İki Genç Çifti Nişanladı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, hafta sonunda iki genç çifti nişanladı.



Başkan Yağcı ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyesi Soner Olgun'un kızı Melike ve Ferhat çiftinin nişan kurdelelerini kesti. Ardından Emine ve Bahadır çiftinin de nişan merasimine katılan ve nişan kurdelesini kesen Yağcı, çiftlere mutluluk dileklerini iletti. Başkan Yağcı, nişan merasimlerinin ardından yaptığı açıklamasında, "Belediye Meclis üyemiz Soner Olgun Bey'in kızı Melike ve Ferhat çiftinin nişan törenine katıldım. Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, nişan gibi bir noktayla ebedileştirdiğiniz sevginizin hep çoğalmasını diliyorum. Ardından Ünal Özkan Bey'in kızı Emine ve Bahadır çiftinin nişan merasimine katılarak mutluluklarına ortak olduk. Yaşantılarının her günü bugünkü gibi sevgi dolu, mutlu ve heyecan dolu geçsin. Çiftlerimizin hayatı tüm güzellikleriyle paylaşmaları dileğimle ömür boyu mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK