Başkan Üzülmez, Özel Öğrencileri Unutmadı

Kartepe Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren Köseköy Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için motivasyon etkinliği gerçekleştirdi.



Kartepe İlçesinde faaliyet gösteren Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri; öğretmenleri ve kurum müdürleri ile birlikte, Sisli Vadi'de Kartepe Belediyesi'nin katkılarıyla keyifli bir gün geçirdi. Başkan Hüseyin Üzülmez'in sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal sorumluluk hizmetlerini toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam eden Kartepe Belediyesi, ilçede hizmet veren rehabilitasyon merkezi öğrencileri için düzenlediği motivasyon etkinliği ile özel öğrencileri ve ailelerini mutlu etti. Düzenlediği etkinlik ile Kartepe'nin özel çocuk ve gençlerinin sosyal hayata adaptasyonuna katkı sağlamayı amaçlayan Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü yetkilileri, Kartepe'nin zirvesinde organize ettiği etkinlikte çocukların ve ailelerin kendi aralarında kaynaşmalarına vesile olurken, karlı havanın da etkisiyle eğlenceli saatler geçirmelerini sağladı.



Köseköy Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini Kartepe zirvesinin eşsiz güzelliği içerisinde misafir eden Başkan Üzülmez, öğrencilerin oyunlarına eşlik etti ve onlarla bol bol fotoğraf çektirerek sohbet etti. Kartepe'nin doğal güzelliği eşliğinde kızak kayan öğrenciler, beyaz örtünün keyfini doyasıya yaşadı. Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilerin yaşama sevinçlerinin arttırılması için sık sık duyarlılık gösteren ve onları Kartepe'de ağırlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu çocuklarımızın en çok sevgiye ve ilgiye ihtiyaçları var. Devletimiz zaten eğitim, tedavi ve temel ihtiyaçlar noktasında her zaman destek oluyor. Bizler de yerelde onları sade özel günlerde hatırlamakla kalmayıp, devletin şefkat elini, sevgiyle onlara aktarmaya çalışıyoruz. Gözlerindeki yaşama sevincini gördükçe, hep daha fazlasını yapmak geliyor içimizden" dedi.



Kartepe Belediyesinin çeşitli ikramları ve eğlenceli oyunlar ile süren etkinlikte, özel öğrenciler kendilerini yalnız bırakmayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e olan coşkulu sevgilerini her an hissettirerek defalarca teşekkür ettiler. - KOCAELİ