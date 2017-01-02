Başkan Üçok, Çipli Kimlik Kartı Başvurusu Yaptı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, çipli kimlik kartı için başvuruda bulundu.



Üçok, yeni kimlik kartı başvurusu için geldiği ilçe Nüfus Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, çipli kimlik kartı uygulamasının yerinde bir proje ve halkın güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti.



Üçok, şunları kaydetti:



"Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak kolay taşınabilir, taklit, tahrif, dolandırıcılık ve sahteciliğe imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında tasarlanan yeni çipli kimlik kartları geçen yıl Kırıkkale'de başlayan pilot uygulamanın ardından tüm ülkede olduğu gibi il ve ilçemizde de başlamış bulunmaktadır. Avrupa birliği standartlarına uygun olarak tüm dünyada uygulaması yapılan bir sistemin ülkemiz ve halkımız yararınadır. Hayırlı olmasını dilerim."



Üçok, daha sonra çipli kimlik kartı başvurusunda bulundu.