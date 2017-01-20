Başkan Tok, Miniklerin Karne Sevincini Paylaştı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İstiklal İlkokulunu ziyaret ederek İlkadım Belediyesi tarafından yenilenen konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi ve miniklerin karne sevincine ortak oldu.



İlkadım Belediyesi tarafından geçen günlerde yenileme ve bakım çalışmaları tamamlanan İstiklal İlkokulu yarıyıl kapanış töreninde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u ağırladı.



"Yarınlarımızın umudu bugünün çocukları ve gençleridir"



Öğrenci ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tok, gördüğü ilgi karşısında duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tok, "Geleceğimizin temelleri olan gençlerimize destek olmak vazifemizdir. İlkadım Belediyesi olarak ilçemiz sınırlarında bulunan okullarımızda daha iyi eğitim alanları ve imkanları için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki yarınlarımızın umudu bugünün çocukları ve gençleridir" dedi.



Gençlere her zaman destekçi olduklarının altını çizen Başkan Tok, "Bu destek bizlerin görevidir. Miniklerimizin bu heyecanlı günlerinde onların yanında olup heyecanlarını paylaşmak bizleri son derece mutlu etti. Tatilde eğlenmek ve dinlenmek tabii ki de hakkınız ancak mutlaka ve mutlaka boş zamanlarınızı kitap okuyarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Başarılı bir yarıyıl dönemi için hepinizi gönülden kutluyorum. Karne sevincinin yanında yeni konferans salonunun da sevincini yaşatmak bizleri son derece mutlu etmektedir. Yeni konferans salonumuz tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını ve iyi bir tatil geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Tok, yeni yapılan konferans salonunun açılış kurdelesini minik öğrencilerle birlikte kesti. Ardından öğrencilerle tek tek ilgilenerek tatil planlarını soran Başkan Tok, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN