Başkan Tiryaki Çocukları Çanakkale'ye Uğurladı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, zihinlerin aydınlanmasında tarihi gezilerin büyük pay sahibi olduğunu belirterek, "Geçmişini bilmeyen bir nesil, geleceğini bilemez" dedi.



Referandum yoğunluğunun ardından çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden Belediye Başkanı Tiryaki, bugün sabah erken saatlerde Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti. Sabah 07.00'de Başkan Tiryaki'yi karşılarında gören çocuklar çok şaşırdı. Başkan Tiryaki, Güneşevler Gençlik Merkezinin önünden yola çıkan, Aydınlıkevler, Güneşevler ve Karapürcek Mahallesi gençlik merkezlerine üye gençlere hayırlı yolculuklar diledi. Gezi öncesi çocuklar kadar, vedalaşmaya gelen ailelerinin heyecanı da dikkat çekti.



Kültür gezileri 10 yıldır sürüyor



Altındağ Belediyesi olarak yaşam boyu eğitime büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Tiryaki, 10 yıldır kültür gezileri yaptıklarını ve bu gezileri eğitim çalışmalarının bir parçası olarak gördüklerini aktardı. Kültür gezilerinde belirlenen yerlerin özenle seçildiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, bu yerlerin tarihsel açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çanakkale'nin herkes tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Başkan Tiryaki, düzenledikleri bu gezilerle Altındağlı çocukları tarihle ve kültürle buluşturduklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, zihinlerin aydınlanmasında bu gezilerin büyük pay sahibi olduğunu belirtti. 3 otobüsle Çanakkale ve Bursa'ya doğru yola çıkan çocuklar için her şeyin düşünüldüğünü ifade eden Başkan Tiryaki, ailelere 'çocukların emin ellerde olduğunu' söyledi. - ANKARA