Başkan Nehir, Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Teşekkür Etti.



BAŞKAN NEHİR:"İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELİĞİMİZ BİZLERE GÜÇ KATMAKTADIR."

Samandağ Belediyesinin Mali Hizmetler Müdür ve personeli ile Zabıta Müdür ve personeline yönelik "Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi"İç Anadolu Belediyeler birliği tarafından düzenlendi

Samandağ Belediye Başkanı Sn. Mithat Nehir´in ve Birlik Müdürü Sn. Salim Çoruk´un da katıldığı eğitimde; Mali Hizmetler Müdür ve personeline, TBB Destek Hizmetler Müdürü Sn. Halil İbrahim Azak ; Zabıta Müdür ve personeline ise TBB´den Sn. Av. Ahmet Okay eğitim verdi.

BAŞKAN NEHİR ,İÇ ANADOLU EBLEDİYELER BİRLİĞİ VE YENİ MAHALLE BELEDİYE BAŞKANI FETHİ YAŞAR'A TEŞEKKÜR ETTİ.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Samandağ Belediyesi Başkanı Sn. Mithat Nehir, Yenimahalle Belediyesi ile Kardeş Belediye olmaları ve T.C. İç Anadolu Belediyeler Birliğine üyeliğinin kendilerine güç kattığını vurgulayarak, Belediye hizmetlerinde de verdikleri destekler için Birlik Başkanımız Sn. Fethi Yaşar´a teşekkür etti.

