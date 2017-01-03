Başkan Gümrükçüoğlu Raylı Sistem Güzergâhlarını Açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'a hafif raylı sistem kazandırmak için büyük bir çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini ifade ederken raylı sistem güzergahı hakkında bilgi verdi.



Hafif raylı sistem projesinin Akçaabat-Yomra arasında hazırlanmakta olduğunu belirten Başkan Gümrükçüoğlu, Akyazı ile Havaalanı arasındaki kısmın birinci etap olarak uygulamaya geçileceğini kaydetti. İHA'ya yaptığı açıklamada, raylı sistem çalışmalarına devam edilmekte olduğunu ve projede teknik olarak bazı değişikliklerin yapılabileceğini ifade eden Gümrükçüoğlu, güzergahlar hakkında özetle şunları kaydetti:



Akyazı-Havalanı arası gidiş-geliş olarak tasarlanıyor



"Akyazı'daki dolgu alanı bölgesindeki ana istasyondan kalkan raylı sistem, sahil alanından gelip, Beşirli istikametinden Yavuz Selim Bulvarı'na (Tanjant Yolu) girip, Yavuz Selim Bulvarı boyunca gelip Trabzon Evinin (Baro Binası) yanından geçerek Değirmendere'ya ulaşmakta, oradan yine şuandaki Otogarın önünden geçerek KTÜ C Kapısı'nı da geçerek Havaalanı'na (Havaalanı Kavşağı'na) ulaşan bir hattı ihtiva etmektedir. Bu hattı gidiş-geliş olarak projelendirmekteyiz."



Meydan-Maraş Caddesi-Ayasofya



"Aynı hatta bir kol Trabzon Evinin yanından Atatürk Alanı'na (Meydan) girmekte, tek yön olarak Maraş Caddesi istikametinden Ayasofya Kavşağı'na ulaşmakta ve Hacı Ziya Habipoğlu Araçlı Alt Geçidi istikameti ile Yavuz Selim Bulvarı'na çıkmaktadır. Maraş Caddesi çift yön değil, sadece doğudan batıya tek yön olarak raylı sistemle buluşmaktadır."



Beşirli-İtfaiye Kavşağı-Ganita



"Akyazı bölgesindeki istasyondan kalkan az önce güzergahını çizdiğim hattın dışında ikinci bir hat ise Akyazı'dan Sahil Yolu'na girip İtfaiye Kavşağı'na kadar gelmekte, bir kolu buradan hareketle Atapark Kavşağı'nda Yavuz Selim Bulvarı'na ulaşmakta, bir kolu ise Ganita bölgesine gelmektedir. Bu hatta batıdan doğuya hizmet vermiş olacaktır."



"2018'de inşaata başlarız"



Akyazı-Havaalanı arası raylı sistem inşaatına 2018 yılı içinde başlamayı planladıklarını vurgulayan Başkan Gümrükçüoğlu, "Hazırlamakta olduğumuz proje Akçaabat-Yomra arasını proje bedeli olarak kapsıyor, daha sonraki etaplarda diğer ilçelere doğru adım adım ulaşacak şekilde düşünülüyor. Projemiz Akçaabat-Yomra arasını kapsamakla beraber az öncede ifade ettiğim gibi birinci kısmı olan Akyazı temel istasyon alanından Havaalanı Kavşağı (Ali Osman Ulusoy Kavşağı) arasının yapımının 2018 yılı içinde başlatılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON