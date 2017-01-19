Başkan Doğan'dan Öğrencilere Karne Hediyesi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 2017 yılının ilk bisiklet dağıtımını yaparak yarıyıl tatili öncesi öğrencilere karne hediyesi verdi.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın öğrenci ve öğretmenleri bisikletleriyle buluşturduğu dağıtım törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yakup Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zafer Çok, okul müdürü Muhammet Kamil Kavak, KİHMED Başkanı Selahattin Yamak, Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Sönmez, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, öğretmen, öğrenciler ile veliler katıldı. Törenle 307 öğrenciye, yeni atanan ve tayin olarak Kocaeli'ye gelen 10 öğretmene bisikletleri teslim edildi.



Törenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, "İzmit Belediyemizin eğitim adına, spor adına yaptığı güzel hizmetlerden bir tanesine daha şahitlik ediyoruz. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de artık geleceğe pedal çevirecekler. Hem bedenen, hem ruhen sağlıklı ve başarılı olacaklar. Biz, eğitimde çıtayı yükseltmek istiyoruz. Tek emelimiz mutlu olmanız. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın seçildiğinden bu yana, bisiklet ve bisiklet sporuna yakın ilgisi Türkiye'ye örnek oldu. Başkanımızın sayesinde İzmit'te ve İzmit dışında bisikletle ilgisi olmayan kimse kalmayacak. Kendisine hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, "Buradaki evlatlarımızı kendi evladımızdan farklı görmüyoruz. Yavrularımız nerede, biz oradayız. Okullarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bizim birinci derecede görevimiz değil ama tabi ki destek vereceğiz. Türkiye'de ilk defa Okul Hizmet Masası'nı kurduk ve okullarımızın hizmetindeyiz. Okullarımıza çok amaçlı salonlar, öğretmenler odası, kütüphane, Atatürk büstü, veli bekleme yerleri yaparak elimizden geldiğince destek veriyoruz. 4. sınıflara basket topu, 5. sınıflara bisiklet dağıtıyoruz. 2012 yılında dağıtmaya başladığımız bisiklet sayımız bu yılla birlikte 50 bine ulaşacak" diye konuştu. - KOCAELİ