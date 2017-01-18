Başkan Çetin El Attı Sitenin Park Sorunu Çözüldü

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halk günü toplantısında gelen bir şikayet üzerine Adana-Koop sitesine ziyarette bulundu. Halk gününde gelen, 'Apartmanın ortak alan sorununu' konuşmak için site sakinleriyle buluşan Başkan Çetin, bölgeyi inceleyip, gerekli çalışmaların yapılması için bürokratlarına talimat verdi.



Halkın şikayetine anında müdahale



Çukurova ilçesindeki sorunları ve hizmetleri denetlemek için halkın arasına karışan ve vatandaşın isteklerini dinleyen Başkan Çetin, halk gününde gelen şikayeti yerinde görüp çözüm bulmak için ziyarete gideceğini açıkladı.



Halk gününde verdiği söz üzerine Adana-Koop sitesini ziyaret etti. Site sakinlerini toplayıp, tarafları dinleyen Başkan Soner Çetin, "Sitenizdeki ortak kullanım alanı ile ilgili sorunu çözmek için aranızdayım. Gördüğüm kadarıyla, ortak kullanım alanlarına bazı duvarlar çekilmiş. Böyle bir şeye ne kanunlar izin verir, ne de biz izin verebiliriz" dedi.



Başkan konuştu sorun çözüldü



Site içerisindeki binalar arasına çekilen duvarlar nedeniyle, bazı vatandaşların araçlarını park alanlarına götüremediğini tespit eden Belediye Başkanı Soner Çetin, "Burada hep birlikte yaşıyorsunuz. Bu gördüğünüz alanlar, hepinizin ortak kullanım alanı. Bu alanları, kimse çeviremez ve bu alanların kullanılmasının önüne geçecek uygulamalara izin veremeyiz. Burada yapılan uygulama, elbette güvenlik tedbirleriyle ilgili yapılmış ama bu duvarların bir bölümünün yıkılması ve herkesin ortak alanı kullanıma açılması gerekiyor. Hepimiz bu konuda hemfikiriz" diye konuştu.



Vatandaşları ikna eden Başkan Çetin, bürokratlarına engel oluşturan duvarların yıkılması ve ortak alanı kullanıma açılması talimatı verdi. - ADANA