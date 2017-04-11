Başkan Akgül'den Aile Merkezine Yerinde İnceleme

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahallesi'nde yapımı devam eden aile merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu.



Büyük Kayaş Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekare alanda hizmet verecek tesis, ilçenin 14'ncü aile merkezi olacak. Kadınlara ve çocuklara ev sahipliği yapacak olan merkez, seminer salonu, bilgisayar odası, fitness salonu ve etüt odaları ile bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek. İlçenin dört bir yanında hizmete açtıkları aile merkezleriyle Mamaklı kadınlara birçok hizmet sunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sosyal projeler ile desteklenmeyen toplumlarda insanların kendini geliştirecekleri bir ortam olmaz. Bu yüzden insanları kucaklayan aile merkezlerine büyük önem veriyoruz" dedi.



Aile merkezlerine talebin her geçen gün arttığına da değinen Akgül, "Güçlü bir toplum güçlü ailelerle olur. Bunun için böyle sosyal projeleri arttırarak çocuklarımızın ve hanımlarımızın kişisel gelişimlerine destek olmak bizim görevimiz. Büyük Kayaş Mahallesi'nde inşa edilen Büyük Kayaş Aile Yaşam Merkezinin başta mahalle sakinleri olmak üzere tüm Mamaklı kadınlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA