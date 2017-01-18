Başkale'de Öğrencilere Yardım

İstanbul'dan iş adamlarınca gönderilen giyim ve kırtasiye yardımları Başkale ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.



Çetin Dayıoğlu ve Osman Kayışoğlu tarafından gönderilen malzemeler Çamlık İlkokulunda eğitim gören 40 öğrenciye ulaştırıldı.



Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Sami Karakelle ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Savaş Elter, giyim ve kırtasiye malzemelerini öğrencilere teslim etti.



Öğrenciler, iş adamlarına teşekkür etti.