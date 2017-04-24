Battalgazi Belediyesi tarafından Başharık Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.



Battalgazi ilçesine bağlı mahallelerde, yol açma, düzenleme, kaldırım ve asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Başharık Mahallesinde, Yağmur, Göktepe, Bulut, Adaçayı ve Kızılcık sokakta sıcak asfalt çalışması yapıldı.



Başharık Mahalle Muhtarı Erdal Akkaya, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Battalgazi Belediyesi büyük bir çalışmaya imza attı. Programda bir sokağımız vardı. Toplamda 21 sokak oldu. Battalgazi Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan'a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinlerinden Lütfü Yıldırım'da, "13 senedir Başharık Mahallesinde oturuyorum. Yapılan işlerin iyi organize edilmesi lazım. Yapılan işin kötüsü olmaz. Battalgazi Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu.



Mahalle sakinlerinden Azmi İletmiş ise, mahallelerine şahane hizmet yapıldığını belirterek, "40 seneye yakın bu mahallede oturmaktayım. Mahallemiz bu şekilde hizmet görmedi. Hizmetlerden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çalışma şeklini beğenmekteyiz" şeklinde konuştu. - MALATYA