Başbakan Yardımcısı Şimşek Davos'ta Türk İşadamlarıyla Buluştu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Türk işadamlarıyla bir araya geldi.



Şimşek, Davos zirvesi kapsamında "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme" ve "Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le Sohbet" başlıklı oturumlarda konuştuktan sonra Türk işadamlarıyla öğle yemeğinde buluştu.



Program basına kapalı olarak yaklaşık bir saat sürdü.



Davos'ta 17 Ocak'ta başlayan ve bugün sona erecek foruma, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.



Başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorunun tartışılacağı forumda, küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmin reformu ve 4'üncü Sanayi Devrimi'ne hazırlanma konuları ele alındı.