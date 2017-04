Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Problem, getirdiğimiz sistemde değil, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li kardeşlerimizin düşünce şeklinde. Hep ters çalışıyor." dedi.



Kurtulmuş, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ordu buluşması öncesinde yaptığı konuşmada, halk oylaması kampanyasının son günleri olduğunu, kampanya süresince her gün Türkiye'nin bir tarafında bu kampanyaları yürüttüklerini anlattı. Kurtulmuş, artık son düzlüğe gelindiğini belirterek, "Ordu'daki çalışmalarımızda da başından itibaren bizleri yalnız bırakmayan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Mesudiye'den Akkuş'a, Gülyalı'dan Ünye'ye kadar bütün ilçelerimizde sevgiyle gönülden bir şekilde referandum kampanyasına destek veren tüm Orduluları saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.



Orduluların bu meseleyi başından itibaren iyi anladığını, bu meselenin, bir parti meselesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bu mesele, Türkiye'nin geleceği meselesi. Bu mesele, Türkiye'nin istiklali ve istikbali meselesi. Bunu çok iyi anladık değil mi? Şimdi bugünden itibaren üç gün var. Bu süre içerisinde millet kararını veriyor. Bizim gördüğümüz şu, Anadolu'da 'evet'ler her gün biraz daha yükseliyor, çoğalıyor, 16 Nisan'da en yüksek seviyesine çıkacak." ifadesini kullandı.



"Kurulamayan hükümetler dönemini geride bırakmaya hazır mısınız?"



16 Nisan'da Türkiye'nin ayaklarındaki prangalardan, eski Türkiye'nin hastalıklarından kurtulacağını ve eski Türkiye'nin yüklerini sırtından indireceğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Türkiye buna hazır mı? Ordu buna hazır mı? Türk siyasetinin vesayetçi sistemini 16 Nisan'da sırtımızdan indirip terk etmeye hazır mısınız? Türkiye'de kurulamayan hükümetler dönemini, kısa süreli, 25 günlük, 3-5 aylık 10-17 aylık hükümetler dönemini geride bırakmaya hazır mısınız? Kirli hükümet pazarlıkları, Güneş Motel faciaları, parayla milletvekillerinin satın alındığı o karanlık dönemleri geride bırakmaya hazır mısınız? Ekonomik krizlerden, 25 milyon dolar için IMF'nin karşısında el pençe divan durmaktan vazgeçmeye o eski günleri geride bırakmaya hazır mısınız? Türkiye'de güçlü bir şekilde siyasi istikrarın sağlanması için o eski dönemim istikrarsızlıklarını geride bırakmaya hazır mısınız? 67 yıllık çok partili siyasi hayatımızda beş darbe, 6-7 tane darbe teşebbüsü var. Darbeleri, 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları 15 Temmuzları geride bırakmaya hazır mısınız? Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin terbiye salonunda tek ayak üstünde, terbiye edilmek için yıllarca bekletildiğini biliyorsunuz. Artık o devirler geride kalsın, Türkiye, dünya siyasetinin saygın bir ülkesi olarak bütün ülkelerle eşit ortak olarak pazarlık etsin diye o eski günleri sırtımızdan indirmeye, geride bırakmaya hazır mısınız?"



Numan Kurtulmuş, bu sorularına "evet" yanıtını aldıktan sonra, milletin bu işi iyi anladığını dile getirdi.



Ordu'nun ilçelerinin 16 Nisan'da en yüksek "evet" oyunu çıkarmak için yarışacaklarının altını çizen Kurtulmuş, Orduluların büyük bir motivasyonla halk oylaması gününe kilitlendiğini ifade etti.



"Kim birinci olursa ilk önce o ilçeye kutlamaya gideceğiz, orada vatandaşlarımızla buluşacağız." diyen Numan Kurtulmuş, "Hepimiz şuna söz verelim; Ordu'yu, Türkiye'de 'evet'lerin en önde çıktığı illerden yapmaya hazır mıyız?" sorusuna da "evet" yanıtını alarak, teşekkür etti.



"Yüzde 50 artı 1'in oyuyla seçilen tek adam olur mu?"



Türkiye'nin tarihi bir referandum a gittiğini belirten Numan Kurtulmuş, Türk siyasi tarihinin en önemli dönüm noktalarının birisinden geçildiğini söyledi.



Bu kampanyada herkesin sokaklara çıkarak, görüşlerini anlattığını, ancak bu kampanya sırasında çok ilginç şeylerin de olduğuna dikkati çekti.



CHP ve "hayır" cephesinde bulunanların, "tek adam" söylemlerinde bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Yüzde 50 artı 1'in oyuyla seçilen tek adam olur mu? Diktatör olur mu? Bırak da onu Avrupa'daki Türkiye düşmanları söylesin. Getirdiğimiz sistemde tek adam olmadığını, getirdiğimiz sistemin yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran, daha hızlı çalışan bir sistem olduğunu anladılar, onu da artık söylemiyorlar.



Problem, getirdiğimiz sistemde değil, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'li kardeşlerimizin düşünce şeklinde. Hep ters çalışıyor. Yıllarca iktidar oldular mı? Bundan sonra da böyle giderse uzun yıllar iktidar olmaları mümkün değil. Cumhurbaşkanı artık öyle kapalı kapılar ardında seçilmiyor. Ahmet Necdet Sezer'in, diğerlerinin seçildiği gibi cumhurbaşkanı seçimi artık yok. Cumhurbaşkanına artık millet karar veriyor."