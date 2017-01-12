Başarılı Sporcular Müdür Kızılkaya ile Bir Araya Geldi

Adıyaman Spor Lisesinin başarılı sporcuları, takım kaptanları Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'yı makamında ziyaret ettiler.



Okul Müdürü İbrahim Murat Aksoy, Spor Lisesinin takım kaptanları ve başarının mimarı olan öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette öğrenciler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı I.dönem okul sporlarında elde etmiş oldukları madalyalarını Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'ya takdim ettiler.



Hedeflerinin bölgesel başarının yanı sıra vizyonlarını da geliştirerek ülke sporuna katkı sağlamak olduğunu belirten Okul Müdürü Murat Aksoy, "Yapılan müsabakalar sonucunda alınan dereceleri paylaşmak ayrıca eğitime sunduğu birçok yönünün yanında, sporcu bir kişiliğinde olduğunu bildiğimiz Sayın Müdürümüzü ziyaret ederek kendilerine nezaket ziyaretinde bulunmak istedik. Eğitim alanında, sportif alanlarda, sosyal ve kültürel alanlarda çıtayı daha da yukarıya doğru taşıyacağız" dedi. - ADIYAMAN