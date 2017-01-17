Bartın'da tarihi 3 katlı bina yandı



BARTIN'da kullanılmayan tarihi 3 katlı ahşap bina çıkan yangında kül olarak çöktü.



Yangın saat 22.00 sıralarında Okulak Mahallesi, Turna Sokak'ta boş olan tarihi ahşap binada çıktı. Birgül Birsöz'e ait 3 katlı binadan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları, dar olması nedeniyle binanın bulunduğu sokağa giremedi. İtfaiye ekipleri hortumları birbirine ekleyerek alevlere müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak eski bina tamamen yandı. Binanın bir bölümü de yangının etkisiyle çöktü. Yangın çıkmadan önce binadan bir grup gencin çıktığı ileri sürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.