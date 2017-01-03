Haber: Özden ATİK, İstanbulDHA
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edilerek gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal adliyeye getirildi. Şansal, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe'ye ifade verecek.
Barbaros Şansal Adliyede
Haber: Özden ATİK, İstanbulDHASosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edilerek gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal adliyeye getirildi.
Haber: Özden ATİK, İstanbulDHA
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