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Barbaros Şansal Adliyede

Barbaros Şansal Adliyede

Haber: Özden ATİK, İstanbulDHASosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edilerek gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal adliyeye getirildi.

Barbaros Şansal Adliyede

Haber: Özden ATİK, İstanbulDHA

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınırdışı edilerek gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal adliyeye getirildi. Şansal, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe'ye ifade verecek.

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