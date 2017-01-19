Baraj Gölünde Çevre Temizliği

Adana Büyükşehir Belediyesi, çaylar ve derelerden sürüklenip Seyhan Baraj Gölü'nde kirlilik yaratan çalı, anız, ağaç dalları ve çürümüş yaprakları temizlemek için seferber oldu. Adnan Menderes Bulvarı kıyısında ve su yüzeyinde yoğunlaşan kirliliğe son vermek üzere harekete geçen temizlik ekipleri, mesire bölgesini atıklardan arındırırken, vatandaşlar da merakla izledi.



Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda sahil ilçeleri Karataş ve Yumurtalık'ta limanları ve sahil kesimini düzenli olarak temizleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü'nde oluşan kirliliği de ortadan kaldırmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Toroslar'a yağan karın erimesiyle Seyhan Baraj Gölü'nü besleyen dereler ve çaylar coştu. Debisi artan akarsular, önüne çıkan çalı, anız, ağaç dalları ve çürümüş yaprakları Seyhan Baraj Gölü'ne sürükledi. Bu durum, Adanalıların piknik yaptığı Adnan Menderes Bulvarı güzergahı boyunca hem su yüzeyi, hem de kıyıda kirlilik yarattı.



Onlarca kamyon atık toplandı



Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kirliliğe neden olan atıkları kürek, tırmık ve dirgen kullanarak topladı. Bir araya getirilen atıklar, iş makinesi yardımıyla kamyonlara ve römorklu traktörlere yüklendi. Onlarca kamyon atık, Adana Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne nakledildi.Güneşli havayı fırsat bilip, göl kenarında piknik ve gezinti yapan vatandaşlar, temizlik ekiplerinin yoğun çalışmasını merakla izledi. Adanalılar, Başkan Sözlü ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevlilerine teşekkür edip, kolaylıklar diledi. - ADANA