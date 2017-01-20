Bakırçay Havzası Sular Altında

Soma ilçesinde Bakırçay deresinin ıslah edilememesi havza bölgesinde yer alan arazileri sular altında bıraktı.



Soma'da yağan kar yağışının ardından devam eden yağmurla birlikte erimesi nedeniyle Bakırçay deresi taştı. Bakırçay etrafında bulunan zeytinliklerin yanı sıra bölgedeki araziler sular altında kaldı. Arazilerle birlikte ova yollarının da sular altında kaldığını belirten vatandaşlar Bakırçay'ın bir an önce ıslah edilerek bu rezilliğin son bulmasını istediler.



Öte yandan Soma'dan geçen çevre yolu için yapılan ve arazilere geçişi sağlayan alt geçitte de biriken sular geçişi zorlaştırıyor. Özellikle eski Dualar yolu üzerinde yola oranla basık kalan ve sularla dolan alt geçitten araçlarla zar zor geçiş yapılıyor. - MANİSA