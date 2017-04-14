Töre Kurbanı Özlem'in Çocukları İçin Bakanlık Devrede: Devlet Korumasına Alınacak
Erkek kardeşlerinin öldürdüğü Özlem Aykutluğ'un 17 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızının devlet korumasına alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışma başlattı.
Töre kurbanı Özlem Aykutluğ'un ölmeden önceki "Beni öldüreceğinizi biliyorum, çocuklarımı ortada bırakmayın" sözleri bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık görevlileri Ankara'da babaannelerinin yanında kalan çocuklarla görüşüp, durumlarını inceledi.
BAKANLIK DEVREDE
Yapılacak incelemenin ardından şartların uygun olması durumunda çocuklar babaannenin yanında kalmaya devam edecek ve bakanlık aileye çocuk başına aylık 650 lira civarında para yardımında bulunacak. Şartların uygun olmaması durumunda ise çocuklar yetiştirme yurduna yerleştirilecekler.
ÖZLEM'İN SON SÖZLERİ
Özlem Aykutluğ'un öldürülmeden önce "Beni öldüreceğinizi biliyorum, çocuklarımı ortada bırakmayın" sözleri dün Hürriyet'in manşetinde yer almıştı.